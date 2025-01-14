175 dosyadan araması bulunan hükümlü İzmir'de yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında; 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1100 sentetik ecza maddesi olarak bilinen uyuşturucu hap, 7 silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL, 100 euro ve 14 dolar ele geçirildi.

Bölgede çalışmalarına sürdüren polis ekipleri, sokakta bulunan bir motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheliyi de suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Durdurulan şüpheli 175 dosyadan aranıyordu

Ara sokaklarda devriye atan ekipler, E.K.'yi şüpheli hareketlerde bulunması üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde E.K.'nin 175 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan E.K. polis merkezine götürülürken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.