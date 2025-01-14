Meteoroloji'den "sağanak, buzlanma ve çığ" uyarısı

Balkanlardan gelen yağışlı hava yurda girdi, sıcaklıklar da azaldı.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde daha da azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinde sağanak, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz taraflarında çığ bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Denizli 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İzmir'i sarı kodla uyardı

İzmir 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Adana 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Mersin 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Ankara 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sivas 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Düzce 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Sinop 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Zonguldak 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Artvin 9°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu

Samsun 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Trabzon 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 4°C

Parçalı bulutlu

Van 5°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır 13°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt 12°C

Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 17°C

Parçalı ve az bulutlu