Puslu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.01.2025 03:22

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Yolda kalan bazı araçlar, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreyi bulduğu bölgede kar tipi şeklinde devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı Kırklareli Ulaşım
Sıradaki Haber
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:20
Çorum'da kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
02:56
Filistinli Bakan Türkiye'nin desteğini övdü
02:31
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
02:22
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 53 Filistinli hayatını kaybetti
01:10
İstanbul'da metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştü
01:09
Filistinli kaynaklar: Gazze'deki ateşkes anlaşması neredeyse hazır
Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı
Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı
FOTO FOKUS
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ