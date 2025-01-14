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Türkiye
AA 14.01.2025 04:17

Çorum'da kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

Çorum'da kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

İlyas A'nın kullandığı minibüs, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Asuman A. ve Hilal A. yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada Fatih K. idaresindeki kamyon, kaza yerinde görev yapan polis memuru Erdal Baydar'a çarptı.

Ağır yaralanan polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Yaralı polis memurunun yaklaşık 2 ay önce Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaralı polis memuru Erdal Baydar, buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Fatih K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Çorum Trafik Polis
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