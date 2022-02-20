İstanbul'un Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerinde market ve benzincilerde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda soygun anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin çalışanları silah tehdidi ile etkisiz hale getirerek 1 ay içerisinde 6 marketi gasbettikleri belirlendi.

Bir olayda ise kasadan az para çıkması üzerine şüphelilerin 400 paket sigarayı aldıkları görüldü.

8 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin çalışması sonucu olayları gerçekleştiren biri kadın 8 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler Deniz A., Hasan K., Fatih Y., Mustafa B.Ç., Cihan Y., Öznur K., Kemal Ş.T., ve Batuhan E.'nin daha önceden de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.