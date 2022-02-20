Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri Bakırköy merkezli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında 16 bin 136 kişinin sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 690 araç sorgulamasında 40 araca işlem yapıldı.

Şube müdürlüklerinin uygulamalarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 17’si tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 145 gram narkotik madde ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı

İlçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan GBT uygulamalarında, 161 bin 962 kişinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 416 şüpheli gözaltına alındı. 22 bin 638 araç sorgulamasında da 951 araca işlem yapıldı.

İlçe emniyet müdürlüklerinin uygulamalarında gözaltına alınan 347 şüpheliden 129’u tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı.

Aramalarda 47 ruhsatsız tabanca ile 7 kurusıkı tabanca, 10 kilo 171 gram narkotik madde ve 6 bin 655 uyuşturucu hap ele geçirildi.