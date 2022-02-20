Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı sırasında patlama yaşandı: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin Toroslar'da, define aramak amacıyla yapılan kazı sırasında patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.
Çelebili Mahallesi Karsu mevkiinde, iddiaya göre, define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Binay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Mersin
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