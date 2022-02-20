Çelebili Mahallesi Karsu mevkiinde, iddiaya göre, define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Binay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.