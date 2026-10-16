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TRT Haber 16.10.2026 11:36

46 bin kişi İstanbul için seferber oldu: 4 vatandaşımız aranıyor

İstanbul’da şiddetli yağışın ardından 9 bin 850 ihbar alındığını açıklayan Bakan Çiftçi, 4 vatandaşın arandığını belirtti. Bakan Kurum ise, "Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız" dedi.

46 bin kişi İstanbul için seferber oldu: 4 vatandaşımız aranıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da şiddetli yağış sonucu yaşanan afet sonrası Ayazağa'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün 36'ya turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz" dedi.

"İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı"

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar. 1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz. 5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Bu afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı. Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum: Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı
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“İlk andan itibaren devletimizin tüm birimleri çalışıyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da Ayazağa'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Tespitleri yapacağız, afet sonrasında vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz" dedi.

Bakan Kurum açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri sürüyor. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız. Burada bir seferberlik şuuru içerisinde daha önce nasıl aksiyon aldıysak, nasıl dirençli şehirleri inşaat ettiysek İstanbul'da da olacağız. Bu bakışla, bu anlayışla milletimizle bir olarak bu çalışmaları yapacağız. Kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İçişleri Bakanlığı İstanbul Murat Kurum Mustafa Çiftçi Sel
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