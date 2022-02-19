Olay, 11 Aralık 2021 tarihinde sabaha karşı yaşanmıştı. Saldırgan, Esenyurt Pınar Mahallesinde bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girmesine rağmen, peşini bırakmadı.

Duvardan atlayarak binaya giren saldırgan, kadın ile beraber asansöre bindi. Asansörün kamera açısını değiştirdikten sonra, genç kadına cinsel taciz girişiminde bulundu.

Kadın; direnerek asansörden kaçmayı başardı. Olay sonrası polise haber verildi. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kısa sürede saldırganın yerini tespit etti.

7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaldığı evde yakalanan yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yargılama sonucu 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırganın geçen yıl bir kız çocuğuna da taciz girişiminde bulunduğu ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.