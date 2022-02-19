Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki 11 aracın lastiğini patlatıp kaçtı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi park halindeki 11 aracın lastiklerini patlattı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, o anlar kameraya da yansıdı.
Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin patlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, lastikleri patlatılan 11 araçta inceleme yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, mahalledeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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