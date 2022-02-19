Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.
Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırklareli Orman
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