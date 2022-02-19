Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 355 eve COVID-19 karantinası
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 355 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 355 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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