Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 355 ev karantinaya alındı.