Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Güngören'de park halindeki bir kamyonete çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.
Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.
Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kazası
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