Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde, 11 yaşındaki Ali Kayra Yağmur, her gün okula gittiği yolda yürüyordu.

Evinin karşısındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğu yoldan geçen biri kurtardı.

"Bacağımı ısıracaktı, zor kurtuldum"

Ali Kayra yol üstünde 30-40 tane köpek olduğunu ve her sabah kendisini kovaladığını belirterek, "Ben de bugün zor kurtuldum, az kalsın bacağımı ısıracaktı" dedi.

Ali Kayra'nın babası Osman Yağmur, "Çocuğum koşarken araba çarpıyordu. Son anda fren yapan araba, çocuğumu köpeklerden kurtararak okula götürmüş. Mahalleli tedirgin, sabah erken saatte okula gidenler her gün neredeyse saldırıya uğramaktalar" dedi.

Mahalle sakinleri köpek saldırılarının artması sebebiyle yetkilerden sorunların çözülmesi için yardım istedi.