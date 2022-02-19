Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güngören'de 52 yıllık site çökme riskiyle karşı karşıya
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bulunan 52 yıllık site çökme riskiyle karşı karşıya. Kolon demirlerinin çürük, evlerin rutubetli olduğu sitenin duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Site sakinleri, binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.
Çatlayan duvarlar, dökülen beton parçaları ve artık binayı ayakta tutamayacak kadar erimiş hale dönen kolon demirleri...
Güngören'de 4 blok ve 50 daireden oluşan Bulut Sitesi, yıkılma riski barındırıyor. Buna rağmen hale içinde oturanlar var.
[Fotoğraf: DHA]
Dairelerin içindeki manzara da ürkütücü...
Binanın inceleme sonrası yıkılması bekleniyor
Tavanlar kısmen çökmüş, duvarlar rutubetle kaplanmış halde.
[Fotoğraf: DHA]
Site sakinleri kentsel dönüşüm için başvurularını yaptı. Belediye, binadan karot örnekleri aldı.
Binanın kısa sürede tahliye edilerek yıkılması için çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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