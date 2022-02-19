Çatlayan duvarlar, dökülen beton parçaları ve artık binayı ayakta tutamayacak kadar erimiş hale dönen kolon demirleri...

Güngören'de 4 blok ve 50 daireden oluşan Bulut Sitesi, yıkılma riski barındırıyor. Buna rağmen hale içinde oturanlar var.

[Fotoğraf: DHA]

Dairelerin içindeki manzara da ürkütücü...

Binanın inceleme sonrası yıkılması bekleniyor

Tavanlar kısmen çökmüş, duvarlar rutubetle kaplanmış halde.

[Fotoğraf: DHA]

Site sakinleri kentsel dönüşüm için başvurularını yaptı. Belediye, binadan karot örnekleri aldı.

Binanın kısa sürede tahliye edilerek yıkılması için çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]