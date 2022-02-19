Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA/TRT Haber
Kayseri’deki yangının boyutu gün ağrınca ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’de nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının boyutu gün ağrınca ortaya çıktı.
Kayseri´nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dükkan ve 3 TIR alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR'lara sıçradı.
Yangının boyutu ise gün ağrınca ortaya çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Sabah saatlerinde polis ekipleri, iş yeri sahipleriyle görüşerek incelemelere başladı.
İş yerleri çalışanları, yangından geriye kalan kullanılabilir durumdaki malzemeleri dışarı taşıdı.
Yanan tırlardan birinde keçelerden hala duman yükseldiği görüldü.
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