Kayseri´nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dükkan ve 3 TIR alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR'lara sıçradı.

Yangının boyutu ise gün ağrınca ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Sabah saatlerinde polis ekipleri, iş yeri sahipleriyle görüşerek incelemelere başladı.

İş yerleri çalışanları, yangından geriye kalan kullanılabilir durumdaki malzemeleri dışarı taşıdı.

Yanan tırlardan birinde keçelerden hala duman yükseldiği görüldü.