Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Muş

Muş'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesai yürütüyor.

Yüksek rakım ve sarp dağların arasından geçen yollarda karla mücadeleyi sürdüren ekipler, çığ tehlikesi bulunan bölgeleri adım adım geçiyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 1, Çatak'ta 22 ve Gürpınar’da ise 2 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idareleri ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.