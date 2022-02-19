Yoğun kar nedeniyle 54 yol ulaşıma kapandı
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 54 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Muş
Muş'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesai yürütüyor.
Yüksek rakım ve sarp dağların arasından geçen yollarda karla mücadeleyi sürdüren ekipler, çığ tehlikesi bulunan bölgeleri adım adım geçiyor.
Van
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 1, Çatak'ta 22 ve Gürpınar’da ise 2 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bitlis
Bitlis'te de 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel idareleri ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
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