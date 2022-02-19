Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına sebep oldu
Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı. Su altında kalan bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.
Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.
Bazı köprü ve yollar ulaşıma kapandı
Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.
Kozcağız beldesi ile Kumluca beldesine ulaşım sağlayan karayolu ağının Boğazköy mevkiinde Kocanaz çayında suların yükselmesiyle beraber kapanan yol nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirildi.
Öte yandan jandarma ve polis ekiplerince Çağlayan mevkii başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı.
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