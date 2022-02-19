Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı köprü ve yollar ulaşıma kapandı

Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Kozcağız beldesi ile Kumluca beldesine ulaşım sağlayan karayolu ağının Boğazköy mevkiinde Kocanaz çayında suların yükselmesiyle beraber kapanan yol nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan jandarma ve polis ekiplerince Çağlayan mevkii başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı.