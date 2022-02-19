Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü yoldaki buzlanma sebebiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. pic.twitter.com/VAvhX5I980 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2022

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazelerin kimlik tespiti sürerken Konya'da çeşitli hastanelere kaldırılan 26 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uzun süre trafiğe kapatılan kara yolu devrilen otobüsün kaldırılmasıyla tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan, tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için gidenleri taşıdığı öğrenildi.

2 şoför gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 3 cumhuriyet savcısını görevlendirirken,

soruşturma kapsamında kazaya karışan 2 otobüs şoförü de gözaltına alındı.