Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü yoldaki buzlanma sebebiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. pic.twitter.com/VAvhX5I980 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2022

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazelerin kimlik tespiti sürerken Konya'da çeşitli hastanelere kaldırılan 26 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Uzun süre trafiğe kapatılan kara yolu devrilen otobüsün kaldırılmasıyla tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan, tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Otobüs şoförleri gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kazanın sabah saat 06.38 saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü 2 kişi gözaltına alındı.

Tur otobüsünde 2'si şoför 45 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri, adli ve otopsi işlemleri için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Soylu, kaza hakkında bilgi aldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Özkan'ın telefonundan yaralılardan tur rehberi Efe Taş ile görüştü, kaza hakkında bilgi aldı.

Soylu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Tedavisi süren Taş, yaptığı açıklamada, yolda buzlanma, tipi ve rüzgarın olduğunu belirterek, "Araç savrulunca kaptan hakimiyetini kaybetti, sağ şarampole yuvarlandı. En öndeydim, emniyet kemerim bağlıydı. Kapadokya'ya gidiyorduk. Yolculuğa çıkarken emniyet kemeri uyarılarımızı yapmıştık. Çok feci bir kazaydı. Hızımız yavaştı, yerler buz olduğu için kaza yaptık." diye konuştu.