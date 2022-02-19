Yangın, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki 3 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Evde yalnız yaşayan Samet K., gece yatmadan önce sobayı yakmak istedi. Samet K., tutuşturduğu kağıt parçasını sobaya atmak isterken kanepenin üzerine düşürdü.Kanepe aniden alev alırken, büyüyen alevler kısa sürede evi kapladı.

Samet K.'nın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, bina sakinlerini güvenlik amacıyla tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bodrum kattaki ev kullanılamaz hale geldi.