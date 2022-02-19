Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da otomobil tünel duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin tünelin giriş duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu istikametine giden 34 yaşındaki Uğur Başar yönetimindeki otomobil, Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün 11 yaşındaki oğlu Eymen Melih Başar olay yerinde, 38 yaşındaki eşi Saliha Tok Başar ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile 7 aylık oğlu Uras bebek ise Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ailenin, Uğur Başar'ın ilk evliliğinden olan çocuğunun doğum gününe katılmak amacıyla Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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