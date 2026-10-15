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Dünya
AA 15.10.2026 09:51

WSJ: ABD'de yürütülen soruşturmayla Kongre üyesi Omar'ın vatandaşlığının iptali hedefleniyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

WSJ: ABD'de yürütülen soruşturmayla Kongre üyesi Omar'ın vatandaşlığının iptali hedefleniyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer ve kaynaklar, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi başlatılan soruşturmanın "kısmen" Omar'ın vatandaşlık alma sürecine odaklandığını belirtti.

Yetkililer, Ilhan Omar'ın yanı sıra 2020'de ölen babası Nur Omar Mohamed'in ailesini ABD'ye getirme süreci ile göçmenlik evraklarının da incelendiğini, bu kapsamda Trump yönetiminin Kongre üyesinin vatandaşlığının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi için gerekçeler bulmayı hedeflediğini iddia etti.

12 Ekim'de evine düzenlenen federal aramada Omar'ın cep telefonuna, defterlerine, kişisel bilgisayarlarına ve pasaportuna el konulduğunu aktaran yetkililer, Minnesota'daki federal büyük jüri önünde ifade vermeleri için Temsilciler Meclisi üyesinin bazı akrabaları da dahil bir düzineden fazla kişiye celp gönderildiğini belirtti.

Omar'ın evinin DHS tarafından aranması

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak, bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Somali kökenli Omar, 2018'de Kongreye seçilmişti

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı mayısta göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

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