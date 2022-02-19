Balıkesir Edremit'te Kazdağları'nın bin 200 metre rakımlı Koçera mevkiinde orman gençleştirme çalışması yapıldı. 18,5 hektar alanda görevli işçiler, yaklaşık 10 günde 500 ağacı budamak için mesaiye başladı.

İşçiler, karaçam ağaçlarına tırmanmadan önce "ayakman" olarak bilinen çivili paletleri ayaklarına geçiriyor. Çivi şeklinde sivri demirlerle kaplı halatı bellerine kancayla bağlayıp başlarına baret takan işçiler, motorlu testerelerini omuzlarına asarak ağaçların tepesinde budama yapıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "Yaklaşık 18.5 hektarlık sahada şu anda 2014 yılında çalışmalar başlatılmış ve gençlik elde edilmiş durumda. Bu elde ettiğimiz gençlik tamamen ağaçların tamamen kendi tohumlarından elde ediliyor" diye konuştu.

Bu zorlu görev dikkat ve ustalık gerektiriyor

Budama işçileri, ağaçlara tırmanmadan önce "ayakman" olarak bilinen çivili paletleri giyiyor, sivri demirlerle kaplı halatı bellerine bağlıyor. Ardından motorlu testerelerini omuzlarına asarak mesaiye başlıyor.

Budama çalışmasının ardından saha temizlenecek.