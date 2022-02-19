Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de 581,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda 581,5 kilogram kaçak tütün, kimyasal madde ve çok sayıda makaron ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "tütün kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Güzelce Mahallesi'ndeki bir ikamette kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğu tespit edildi.
Yapılan çalışma sonucunda adrese baskın düzenleyen ekipler, F.A. ve O.Y. isimli iki şüpheyi yakaladı.
Evde yapılan aramada, 56 poşet içerisinde toplam 581,5 kilogram kaçak tütün, tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.Y. serbest bırakılırken, F.A. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tütün
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