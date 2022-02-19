Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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