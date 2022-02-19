Olay, Kepez ilçesinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İşletme içerisinde bulunan bisiklet parkı çalışanı Zafer Uysal ormanlık alan içerisinde bulunan kargaları bir süre önce beslemeye başladı.

Beslediği kargalardan bir tanesi önceki gün işletmenin önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra karga masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı önce defterin arasına sakladı daha sonra da hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Uysal, karganın arkasından koşsa da yetişemedi.

Karga 20 metre uzaklıkta bulunan çam ağacının üzerine konarak anahtarı buraya bıraktı. Uysal ve arkadaşları ise merdiven yardımı ile ağaca çıkarak anahtarı bulunduğu yerden aldı.

"Anahtarları alacağı aklıma geldi; koştum ama yetişemedim"

Olayı anlatan Zafer Uysal, “Sabah işe geldim, önce araçlarımızı dışarı çıkardık. Anahtarı masanın üzerine bıraktım. Daha önce karga geldi. Kendi beslediğimiz karga. Buraya kadar geldi. Kanadının kırıldığını düşündüm. Arabanın üzerine çıktı önce. Mama ile besliyorduk. Bu kargalar genelde eşlerini etkilemek için parlak cisimleri yuvalarına taşıyorlar.

Daha önce de içeri gireceğini düşünerek camları kapattım. Anahtarlar dışarıda kenarda duruyordu. Anahtarları alacağı aklıma geldi; koştum ama yetişemedim. Baktığımda karga anahtarı almış götürüyordu” dedi.

"1 saat sonra merdiven ile çıkarak anahtarı aldık"

Uysal daha sonra yaşanılanları ile şöyle anlattı:

“Arkasından koştum, o gitti ben gittim. Kovaladım. Ağacın tepesine kondu dişisi de yanına gelerek anahtar ile oynadılar. Kozalar atarak uçurduk. 1 saat sonra merdiven ile çıkarak anahtarı aldık. Şu an hala buradalar. Beslemeye devam ediyoruz. Sabah geldiğimizde beni karşılıyor. Artık anahtarı içeri saklıyoruz. Beyaz plastik kap aldık”