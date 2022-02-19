Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi.

Başakşehir yönünde ilerleyen bir sürücü, otomobili arızalanınca emniyet şeridine çekerek yardım ulaşması için beklemeye başladı.

Emniyet şeridinde seyir halinde olan bir motosikletli kurye ise otomobili fark etmeyip araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.