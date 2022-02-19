Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletli kurye emniyet şeridindeki araca çarptı: 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Başakşehir'de bir sürücü arıza yapan otomobili emniyet şeridine çekti. Şerit üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye otomobile çarparak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi.
Başakşehir yönünde ilerleyen bir sürücü, otomobili arızalanınca emniyet şeridine çekerek yardım ulaşması için beklemeye başladı.
Emniyet şeridinde seyir halinde olan bir motosikletli kurye ise otomobili fark etmeyip araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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