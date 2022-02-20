Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa İnegöl'de, hafif ticari araç karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Yaralanan 6 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Soykan Yenilmez yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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