Çay Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde, arkadaşlarıyla birlikte gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ö., aracında bulunan tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Tahsin K.’nın sağ ve sol bacağına, Tanju K.’nın ise vücuduna isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Tanju K. ve Tahsin K. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Silahlı saldırgan yakalandı

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan için arama çalışması başlatıldı. Saldırgan B.Ö., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis, çok sayıda fişek kovanı ve boş silah şarjörü buldu.