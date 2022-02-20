İstanbul'un Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde park halindeki otomobillerin farlarının çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi.

Kamera görüntülerinde otomobil farlarını saniyeler içinde söken şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Resul S., Şakir Y., ve O.K.'yi gözaltına aldı. Resul S.'nin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu O.K.'nın ise 17 kez gözaltına alındığı belirlendi.