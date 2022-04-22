Portekizli çalıştırıcının listesinde Fenerbahçe'den Osayi Samuel ve Beşiktaş'tan Valentin Rosier de yer alıyor.

Brezilya futbolu ilginç bir olaya sahne oldu. Corintihanslı bir taraftar tenik direktör Vitor Pereira'nın transfer listesini hackledi.

İşte o listede yer alana bazı isimler: