Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Vitor Pereira'nın transfer listesi hacklendi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'da göreve başlayan Vitor Pereira'nin transfer listesi bir taraftar tarafından hacklendi.
Portekizli çalıştırıcının listesinde Fenerbahçe'den Osayi Samuel ve Beşiktaş'tan Valentin Rosier de yer alıyor.
Brezilya futbolu ilginç bir olaya sahne oldu. Corintihanslı bir taraftar tenik direktör Vitor Pereira'nın transfer listesini hackledi.
İşte o listede yer alana bazı isimler:
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