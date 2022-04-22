Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 06:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursaspor kadro dışı bırakılan Bifouma’yı affetti
[Fotoğraf: İHA]
Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı Thievy Bifouma’yı affetti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir. Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.”
Etiketler: Süper Lig
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