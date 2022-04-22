Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü göreve döndü
Haftanın hakemleri açıklandı. Hakemlikleri askıya alınan 13 isimden Cüneyt Çakır, Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu görevlerine geri döndü.
Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK döneminde hakemlikleri askıya alınan 13 isimden Cüneyt Çakır, Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından görevlerine geri döndü.
Cüneyt Çakır, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev alacak.
Bahattin Şimşek, Tuzlaspor'un Adanaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu ise Yılport Samsunspor-Altınordu mücadelesinde düdük çalacak.
MHK başkanlığına Sabri Çelik getirilmişti
Geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından MHK başkanlığına Sabri Çelik getirilmişti.
Çelik'in göreve gelmesinin ardından 8 Mart günü hakemlikleri askıya alınan isimler de görev almaya başladı.
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