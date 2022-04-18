Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.
Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
"Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu"
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.— TFF (@TFF_Org) April 18, 2022
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: https://t.co/TwQBErJpSS pic.twitter.com/fvj4oI02N8
İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asıl üyesi oldu
Öte yandan yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeliğine de atamada yapıldı.
Yönetim Kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.