Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu kısa zamanda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Bu sezon vitrine çıkan genç yetenek Lig'de 10 maçta 225 dakika forma giyerken 3 gol 2 asistle göz kamaştırdı. Arda böylece Süper Lig'deki ilk sezonunda 45 dakikada bir sonuca etki etmenin sevincini yaşadı.

Genç orta saha oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde, sahada kaldığı süreye oranla skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.

Arda'yı bu kategoride Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting 4 gol 1 asistle takip etti.

15 maçta 257 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 51 dakikada bir tabelayı değiştirdi. Udinese'nin 20 yaşındaki oyuncusu Lazar Samardzic de şans bulduğu 211 dakikaya 2 gol 2 asist sığdırdı.

Alman futbolcu 53 dakikada bir skora yaptığı katkıyla bu alanda üçüncü sırada yer aldı.