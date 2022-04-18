Arda Güler Avrupa'nın zirvesinde
Arda Güler'in başarısı ülke sınırlarını aştı. Ligde forma giydiği 10 maçta 3 gol 2 asiste imza atan genç yetenek 45 dakikada bir skor üretti.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu kısa zamanda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Bu sezon vitrine çıkan genç yetenek Lig'de 10 maçta 225 dakika forma giyerken 3 gol 2 asistle göz kamaştırdı. Arda böylece Süper Lig'deki ilk sezonunda 45 dakikada bir sonuca etki etmenin sevincini yaşadı.
Genç orta saha oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde, sahada kaldığı süreye oranla skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.
Arda'yı bu kategoride Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting 4 gol 1 asistle takip etti.
15 maçta 257 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 51 dakikada bir tabelayı değiştirdi. Udinese'nin 20 yaşındaki oyuncusu Lazar Samardzic de şans bulduğu 211 dakikaya 2 gol 2 asist sığdırdı.
Alman futbolcu 53 dakikada bir skora yaptığı katkıyla bu alanda üçüncü sırada yer aldı.