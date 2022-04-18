Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah beyazlı ekip, daha üst sıralarda bulunan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada bekleneni veremedi.

Beşiktaş'ın 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puanı bulunuyor. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu.

Valerien İsmael yönetiminde çıktığı ikinci deplasmandan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, gol beklentilerini de karşılayamadı. Siyah beyazlılar, hem ceza sahasına girmekte hem de pozisyon bulmakta zorluk çekti.

Bu sezon en yüksek şut ortalamalarından birine ulaşan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu 11 şut şansının 9’unu ceza sahası dışından kullanmak zorunda kaldı.

Valerien İsmael, 3 maçta da 11’de görev verdiği Alex Teixeria'yı 55'inci dakika oyundan aldı. Sezon başından beri beklentilerin uzağında kalan Brezilyalı oyuncu, yerini N’Koudou’ya bıraktı.

Bu sezon 23 lig maçında BİN 229 dakika sahada kalan Alex, 5 kez fileleri sarstı 1 de gol pası verdi.