Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Aykut Kocaman, NTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, sistem tartışmalarını eleştirdi. Aykut Kocaman, antrenörlük kariyeri hakkında konuştu.

"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun. Yanlışlarla doğrular yer değiştirmiş durumda. Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu. Adnan Sezgin ve İstanbulspor'a aidiyetim olmasa antrenörlüğe başlamazdım."

"Fatih Terim bizi Galatasaray'a çağırdı"

57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in kendisini ve Oğuz Çetin'i Galatasaray'a çağırdığını da anlattı.

Kocaman, duygusal sebeplerle sarı kırmızılılara gitmeyi hiç düşünmediklerini söyledi.

"O zaman en doğru tercih taraftarlı bir takıma gitmemekti. Bu sebeple İstanbulspor'u seçtik."

Ailesinin Beşiktaş'a sempati duyduğu bilinen Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye transfer olunca babasıyla bir kırgınlık yaşadığını da itiraf etti.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra babasının artık aslına dönersin sorusuna ise "Baba şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok' dedim. O günden sonrada Beşiktaş-Fenerbahçe konusunu hiç konuşmadık" dedi.