Spor
Valladolid'de Enes Ünal fırtınası04 Ocak 2020 Cumartesi 15:41 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:43
İspanya Ligi'nde forma giyen Enes Ünal 2020'ye iyi başladı. Milli futbolcu attığı iki golle takımı Valladolid'e 1 puan getiren isim oldu.
La Liga'da 19. hafta açılış maçında Real Valladolid, sahasında Leganes'i ağırladı.
Karşılaşmada konuk Leganes iki kez öne geçtiyse de bu gollere karşılık 9. ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi.
İspanya Ligi'nde yaklaşık 1 yıl aradan sonra sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.
Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan milli futbolcunun takımı aldığı bir puanla 14. sıraya yerleşti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Valladolid Enes Ünal