La Liga'da 19. hafta açılış maçında Real Valladolid, sahasında Leganes'i ağırladı.

Karşılaşmada konuk Leganes iki kez öne geçtiyse de bu gollere karşılık 9. ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi.

İspanya Ligi'nde yaklaşık 1 yıl aradan sonra sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan milli futbolcunun takımı aldığı bir puanla 14. sıraya yerleşti.

Kaynak: TRT SPOR