Futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 8 milyon 225 bin euroluk artış oldu.

Uğurcan Çakır piyasa değerini 6 milyon eurodan 8 milyon euroya, Hüseyin Türkmen 3 milyon eurodan 3.5 milyon euroya, Majid Hosseini 2.5 milyon eurodan 3 milyon euroya, Filip Novak 3.3 Milyon eurodan 3.5 milyon euroya, Abdurrahim Dursun 100 bin Euro’dan 500 bin euroya, Serkan Asan 100 bin eurodan 575 bin euroya, Doğan Erdoğan 500 bin eurodan 800 bin euroya, Abdulkadir Parmak 2.5 milyon eurodan 3.2 milyon euroya, Jose Sosa 2 milyon eurodan 2.5 milyon euroya, Anthony Nwakaeme 3.5 milyon eurodan 4 milyon euroya, Fıratcan Üzüm 100 bin eurodan 150 bin euroya, Yusuf Sarı 400 bin eurodan 1.5 milyon euroya, Alexander Sörloth 6 milyon eurodan 10 milyon euroya yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

En değerlisi Abdülkadir Ömür

Güncellemenin ardından Trabzonspor’un piyasa değeri en yüksek oyuncusu 1 milyon euroluk değer kaybı yaşamasına rağmen yine Abdülkadir Ömür oldu.

Menisküs ameliyatı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 14 milyon Euro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda.

Abdülkadir’in ardından 10’ar milyon euro ile Sörloth ve Sturridge, 8 milyon euro ile Uğurcan Çakır takımın piyasa değeri en yüksek diğer isimleri olarak ön plana çıktı.

[Fotoğraf: AA]

En çok değer kazanan Sörloth

Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth’un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı.

Norveçli golcü oyuncu, piyasa değerini 6 milyon eurodan 10 milyon euroya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth’u, değerini 6 milyon eurodan 8 milyon euroya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin eurodan 1.5 milyon euroya yükselten Yusuf Sarı takip etti.

En çok değer kaybeden Sturrıdge ile Abdülkadir

Trabzonspor’da en çok değer kaybeden isim sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür ile Daniel Sturridge oldu.

Yapılan son güncelleme ile birlikte Abdülkadir’in piyasa değeri 15 milyon eurodan 14 milyon euroya, Sturridge’nin piyasa değeri ise 11 milyon eurodan 10 milyon euroya geriledi.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavililerde John Obi Mikel 2 milyon eurodan 1.5 milyon eur’ya, Ogenyi Onazi 2.5 milyon eurodan 2 milyon euroya, Donis Avdijaj 1.5 milyon eurodan 1.3 milyon euroya, Ivanildo Fernandes 1.2 milyon eurodan 1 milyon euroya ve Joao Pereira değeri 500 bin eurodan 400 bin euroya gerileyen isimler oldu.

7 oyuncunun değerinde değişiklik olmadı

Trabzonspor’da 7 oyuncunun piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Salih Karvazlı mevcut piyasa değerlerini koruyan isimler oldular.

Kaynak: DHA