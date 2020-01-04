Spor

Yeni Malatyaspor Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:09 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:11

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

[Fotoğraf: AA]