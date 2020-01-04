Spor
Yeni Malatyaspor Bifouma'nın sözleşmesini uzattı04 Ocak 2020 Cumartesi 15:09 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:11
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
[Fotoğraf: AA]
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1 1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: BtcTurk Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma