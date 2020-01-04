Spor
Ramil Guliyev Diamond League’e hazırlanıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 15:36 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:41
Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını Antalya’da devam ediyor. Şampiyon koşucu, Beşiktaş’ın antrenman yaptığı sırada hazırlıklarını sürdürdü.
[Fotoğraf: AA]
Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalya’da milli takım kampında yer alan Guliyev, bu sabah Beşiktaşlı futbolcularla yan yana çalıştı.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanı sırasında tartan piste çıkan Guliyev, milli takım hocaları eşliğinde antrenman yaptı ve daha sonra hazırlıklarını salonda sürdürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler: Ramil Guliyev Diamond League