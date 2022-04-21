Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Ukraynalı Tatyana Kozyrenko, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı takımını bırakmak zorunda kaldı.

Başarılı futbolcu Tatyana Kozyrenko defalarca Ukrayna Milli Takımı için ter döktü.

Savaşın başlamasıyla orada duramayacağını söyleyen Kozyrenko, bu durumu “Artık orada kalmam için neden kalmadı ve ayrıldım" sözleriyle ifade ediyor.

Türkiye'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı

26 yaşındaki sporcu, Türkiye’ye gelince 1207 Antalyaspor'a transfer oldu.

Genç sporcu çıktığı ilk karşılaşmada performansıyla dikkat çekti.

Takıma kolay adapte olarak, ligin güçlü takımlarından Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmada 3 gol attı.

Türkiye’nin ev sahipliğinin kendisine güç verdiğini söyleyen genç futbolcu, “Uzun zamandan bu yana ilk defa resmi maçta oynadım. Ben de şansımı değerlendirdim. Antalya'nın Türkiye'nin ev sahipliği bana güç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve halkınıza çok teşekkür ederim" dedi.

"En etkili oyuncularımızdan biri olacak"

Takımın teknik sorumlusu Tamer Ay, "Kendisinden çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı performansı. Yapmasını bekliyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de playoff yolunda en etkili oyuncularımızdan biri olacak" diyor.

Tatyana Kozyrenko, takımının ligi en iyi yerde bitirmesi için var gücüyle çabalıyor.