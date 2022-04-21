İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 33'üncü haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid, 12'nci dakikada David Alaba, 45'inci dakikada Marco Asensio ve 90+5'te Lucas Vazquez ile gol buldu.

Osasuna'nın maçtaki tek golünü ise 14'üncü dakikada Ante Budimir attı.

Benzema iki penaltı kaçırdı

Eflatun beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema 52'nci ve 59'uncu dakikalarda iki penaltı atışı kaçırdı.

Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in 17 puan önünde bulunuyor.

Ligde 60 puanla 3'üncü sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var.

La Liga'da en fazla şampiyonluğu bulunan takım olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35'inci kupasını kaldıracak.