Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oyanan maçın ilk yarısını 25'inci dakikada Sheraldo Becker’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig, 61'inci dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg’u 3-1 mağlup eden Freiburg'un rakibi oldu.

Final karşılaşması 21 Mart’ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.