Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Kupası'nda ikinci finalist Leipzig
[Fotoğraf: Arşiv]
Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi.
Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oyanan maçın ilk yarısını 25'inci dakikada Sheraldo Becker’in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig, 61'inci dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg’u 3-1 mağlup eden Freiburg'un rakibi oldu.
Final karşılaşması 21 Mart’ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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