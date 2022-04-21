Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 02:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu özel sporcuları kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncularını kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ı kabul etti.
Peru'da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası'nda Dünya 3. sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 20, 2022
Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/y00QV1OXSc
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Peru'da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası'nda Dünya 3.'sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi. Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz'' ifadesini kullandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Sporcular
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