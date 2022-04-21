G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Nebati, "ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik" sözlerini kullandı.

ABD’nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (@BCIU) düzenlediği toplantıda; sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/AefTgbCPNe — Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) April 20, 2022

Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" belirtti.