İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki TOKİ konutlarında örnek daireyi gezerek projeye ilişkin bilgi aldı.

Bakanı Kurum, deprem riskini bertaraf etmek için İzmir'in her yerinde konut projelerinin devam edeceğini belirtti:

"Bugüne kadar TOKİ başkanlığımız eliyle ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplamda tamamladığımız İzmir’deki konut sayısı 13 bin 500. Şu an devam eden konuklarımıza baktığımızda da yaklaşık 10 bin 200 bağımsız bölümden oluşan konutlarımız devam ediyor."

"Terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak"

İki Bakan daha sonra depremzedeler, TOKİ şantiye işçileri ve AFAD çalışanlarıyla Bayraklı ilçesinde sokak iftarında buluştu.

İzmir depremindeki sıkıntıların, milletin büyük fedakarlığı ve sabrıyla aşıldığını söyleyen Süleyman Soylu, terör yuvalarının Cumhuriyetin 100'üncü yılına kadar kurutulacağını söyledi:

"Bugün evlatlarımız Metina'da, Zap'ta, Avaşin-Basyan'da da ölüme koşuyorlar, şehadete yürüyorlar. Ne için biliyor musunuz? Sizin çocuklarınızın, bizim çocuklarımızın bu ülkede birilerinin tasallutu altında kalmaması için. Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin o terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak, varamayacak, varamayacak."

Süleyman Soylu, iftar programının ardından İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.