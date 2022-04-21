Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turuna Doğu Konferansı'nda oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Raptors ile karşılaştığı serinin üçüncü maçını, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in uzatma periyodunda bulduğu son saniye basketiyle kazandı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giymediği maçta 76ers adına Joel Embiid 33 sayı, 13 ribaunt, James Harden 19 sayı, 10 asist, Tyrese Maxey 19 sayıyla mücadele etti.

Raptors'ta OG Anunoby 26, Gary Trent Jr 24, Precious Achiuwa 20 sayı kaydetti.

Bulls seriyi eşitledi

Chicago Bulls, deplasmanda son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 114-110 mağlup etti ve seriyi 1-1 yaptı.

Bulls'ta DeMar DeRozan, 41 sayıyla play-off kariyer rekoru kırdı. Nikola Vucevic 24, Zach LaVine ise 20 sayı attı.

Giannis Antetokounmpo'nun 33 sayı, 18 ribaunt, 9 asist ve Brook Lopez'in 25 sayılık performansları Bucks'ın mağlubiyetini önleyemedi.

Celtics durumu 2-0 yaptı

Boston Celtics, sahasında 17 sayı geriye düştüğü mücadelede Brooklyn Nets'i 114-107 yendi.

Seride 2-0 üstünlük yakalayan Celtics'te sahaya çıkan 8 oyuncunun 7'si çift haneli sayıya ulaştı. Jaylen Brown 22, Jayson Tatum 19, Grant Williams 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

İkinci devrede oyundan düşen Nets'te Kevin Durant'in 27, Bruce Brown'ın 23, Goran Dragic'in 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.