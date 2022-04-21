Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)